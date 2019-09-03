СК снял обвинения с нескольких участников московских протестов

Следователи не нашли состава преступления в действиях пятерых человек, ранее ставших фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти на акции протеста 27 июля. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

Речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенке, Владиславе Барабанове и Дмитрии Васильеве

В СК заявили, что уголовное преследование в их отношении прекращено, а избранные им меры пресечения отменены. Такое решение следователи приняли «по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов», в том числе записей камер видеонаблюдения.

При этом следователи нашли в действиях молодых людей признаки административного правонарушения и сообщили об этом в МВД

Расследование в отношении других фигурантов дела о массовых беспорядках продолжается.

Илье Яшину, Ранее Любовь Соболь Дмитрию Гудкову и другим оппозиционным кандидатам отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму . Избиркомы забраковали часть собранных ими подписей за выдвижение, заявив, что многие подписи принадлежат несуществующим или умершим людям. Кандидаты такую возможность отвергли. В знак протеста они начали собираться в центре Москвы.

На акции 27 июля, по разным данным, было задержано от 1074 до почти 1400 человек. После акции было возбуждено дело об организации массовых беспорядков и нападении на представителей власти.