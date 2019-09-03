Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК снял обвинения с нескольких участников московских протестов 

Рамблер + ещё 19 42 минуты назад
СК снял обвинения с нескольких участников московских протестов
Фото: РИА Новости
Следователи не нашли состава преступления в действиях пятерых человек, ранее ставших фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти на акции протеста 27 июля. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
Речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенке, Владиславе Барабанове и Дмитрии Васильеве.
В СК заявили, что уголовное преследование в их отношении прекращено, а избранные им меры пресечения отменены. Такое решение следователи приняли «по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов», в том числе записей камер видеонаблюдения.
При этом следователи нашли в действиях молодых людей признаки административного правонарушения и сообщили об этом в МВД.
Расследование в отношении других фигурантов дела о массовых беспорядках продолжается.
Ранее Любовь Соболь, Илье Яшину, Дмитрию Гудкову и другим оппозиционным кандидатам отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. Избиркомы забраковали часть собранных ими подписей за выдвижение, заявив, что многие подписи принадлежат несуществующим или умершим людям. Кандидаты такую возможность отвергли. В знак протеста они начали собираться в центре Москвы.
На акции 27 июля, по разным данным, было задержано от 1074 до почти 1400 человек. После акции было возбуждено дело об организации массовых беспорядков и нападении на представителей власти.
Комментарии
Происшествия , Дмитрий Гудков , Илья Яшин , Любовь Соболь , Дмитрий Васильев , Мосгордума , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оппозиция пошла на штурм парламента Грузии
Оппозиция пошла на штурм парламента Грузии64
Умерла Зинаида Славина
Умерла Зинаида Славина7
Умерла пострадавшая в турецком аквапарке россиянка
Умерла пострадавшая в турецком аквапарке россиянка
Ляшко «украинизировал» песню «Третье сентября»
Ляшко «украинизировал» песню «Третье сентября»1
Вдова Децла после смерти мужа спасала себя и сына
Вдова Децла после смерти мужа спасала себя и сына
Видео
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
Решена судьба оскорбившей жителей Тулуна чиновницы
02:59
Решена судьба оскорбившей жителей Тулуна чиновницы
Общество Политика
Рада сняла с депутатов неприкосновенность
03:43
Рада сняла с депутатов неприкосновенность
В мире Украина
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
00:39
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Шоу-бизнес
Аэропорт на Багамах ушел под воду из-за «Дориана»
00:33
Аэропорт на Багамах ушел под воду из-за «Дориана»
Происшествия
Поклонской дали неутешительный прогноз
00:50
Поклонской дали неутешительный прогноз
Шоу-бизнес
Назван кандидат на пост премьера Грузии
00:15
Назван кандидат на пост премьера Грузии
В мире
Пожар на яхте: найдены тела 25 погибших
00:29
Пожар на яхте: найдены тела 25 погибших
Происшествия
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
03:28
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Происшествия Другое
Николаев раскрыл смысл песни «Третье сентября»
00:43
Николаев раскрыл смысл песни «Третье сентября»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение