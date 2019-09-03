Россияне сказали, что думают о страховании путешественников

Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, оформляют ли они медицинскую страховку, когда летают за границу.

61% респондентов ее оформляют. Они считают, что очень важно чувствовать себя в безопасности даже тогда, когда находишься вдали от дома. К тому же, как они заявляют, медицинская помощь за рубежом стоит неимоверных денег.

33% проголосовавших не летают за границу.

6% россиян не оформляют страховку, поэтому летают на свой страх и риск. Они утверждают, что страховка для них дорого обходится.

Всего в опросе приняли участие 8 500 человек.

Молодая россиянка, которая по непонятным причинам захлебнулась в бассейне, а затем впала в кому во время отдыха в Турции, умерла. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября. Как отмечает издание, в последние дни ее состояние оценивалось как критическое.