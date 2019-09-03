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В Кремле отреагировали на приговор блогеру Синице 

Lenta.ru 1 час назад
В Кремле отреагировали на приговор блогеру Синице
Фото: РИА Новости
В Кремле не будут комментировать приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет за пост в Twitter с призывами к расправам над детьми силовиков. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил Telegram-каналу «Подъем».
«Мы традиционно не комментируем решения суда», — заявил Песков.
Приговор Синице вынесли во вторник, третьего сентября. Судебное следствие по его делу заняло один день, допросили двух свидетелей — увидевших твит росгвардейцев Андреева и Тарасова. Один из них утверждал, что воспринял твит как призыв похищать детей сотрудников с последующей расправой, второй расценил его как угрозу.
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Происшествия , Дмитрий Песков
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