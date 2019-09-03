В Кремле отреагировали на приговор блогеру Синице

В Кремле не будут комментировать приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет за пост в Twitter с призывами к расправам над детьми силовиков. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил Telegram-каналу «Подъем».

«Мы традиционно не комментируем решения суда», — заявил Песков.

Приговор Синице вынесли во вторник, третьего сентября. Судебное следствие по его делу заняло один день, допросили двух свидетелей — увидевших твит росгвардейцев Андреева и Тарасова. Один из них утверждал, что воспринял твит как призыв похищать детей сотрудников с последующей расправой, второй расценил его как угрозу.