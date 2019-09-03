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Британский подросток ослеп из-за фасфуда 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Британский подросток ослеп из-за фасфуда
Фото: Reuters
В Великобритании у подростка возникли проблемы со зрением и слухом, после того как в течение 10 лет он придерживался «фасфудной» диеты.
В семь лет медики диагностировали у мальчика расстройство избирательного питания, поскольку он отказывался от овощей и фруктов из-за их «текстуры», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.
В результате, мальчик питался чипсами, колбасными изделиями и белым хлебом в течение нескольких лет.
Когда подростку исполнилось 15 лет, у него появились проблемы с зрением. Врачи не могли поставить ему диагноз. Однако когда в добавок ко всему возникли проблемы со слухом, медики обнаружили у него оптическую нейропатию: дефицит кальция, витаминов и минералов. Через два года подросток полностью ослеп.
Как отмечает издание, в настоящее время медики прописали мальчику необходимые продукты, однако полностью восстановить здоровье уже не получится. Врачи прописали подростку принимать пищевые добавки с содержанием витаминов и минералов.
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Комментарии1
Происшествия , Другое , РИА Новости , Великобритания
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