Британский подросток ослеп из-за фасфуда

Великобритании у подростка возникли проблемы со зрением и слухом, после того как в течение 10 лет он придерживался «фасфудной» диеты.

В семь лет медики диагностировали у мальчика расстройство избирательного питания, поскольку он отказывался от овощей и фруктов из-за их «текстуры», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

В результате, мальчик питался чипсами, колбасными изделиями и белым хлебом в течение нескольких лет.

Когда подростку исполнилось 15 лет, у него появились проблемы с зрением. Врачи не могли поставить ему диагноз. Однако когда в добавок ко всему возникли проблемы со слухом, медики обнаружили у него оптическую нейропатию: дефицит кальция, витаминов и минералов. Через два года подросток полностью ослеп.

Как отмечает издание, в настоящее время медики прописали мальчику необходимые продукты, однако полностью восстановить здоровье уже не получится. Врачи прописали подростку принимать пищевые добавки с содержанием витаминов и минералов.