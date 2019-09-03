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Россиянку изнасиловали и сбросили с моста 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Россиянку изнасиловали и сбросили с моста
Фото: Instagram
В Сочи неизвестный ограбил, изнасиловал и сбросил с Верещагинского моста 24-летнюю девушку. Информация об этом появилась в паблике «Плохие новости 18+» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщает «Югополис» со ссылкой на помощницу главы краснодарского управления СК Анну Пушкину, тело девушки нашли под мостом вечером 30 августа. Следователи не уточнили, как она погибла, но «Плохие новости 18+» утверждают, что на девушку напал мужчина, когда она возвращалась с работы поздним вечером.
В паблике рассказали, что с помощью камер видеонаблюдения удалось выяснить, что преступник шел следом за девушкой, дождался момента, когда рядом никого не оказалось, напал, а затем сбросил с 27-метрового моста. Она получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.
У девушки с собой была сумка и телефон, но рядом с телом их не нашли.
Следователи заявили, что по факту смерти девушки проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
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Происшествия , Сочи
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