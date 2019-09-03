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Пожар на яхте: найдены тела 25 погибших 

Рамблер 22 минуты назад
Жертвами пожара на яхте в Калифорнии стали по меньшей мере 25 человек, рассказали Associated Press в Береговой охране США.
Яхта «Консепшн» — 23-метровое судно 1981 года постройки. В субботу в круиз на ней отправились 39 человек — пятеро членов экипажа и 34 пассажира.
Вчера примерно в 13:00 по московскому времени или в 3:00 по местному на борту судна возник пожар. В тот момент оно находилось в нескольких десятках метров от острова Санта-Крус. «Консепшн» затонул.
Экипаж спасся в полном составе, потому что не спал и находился на верхней палубе. Пассажиры находились в помещении под палубой и первоначально были объявлены пропавшими без вести. Сегодня тела 25 из них были найдены работниками Береговой охраны у побережья Санта-Круса. Остальные до сих пор числятся пропавшими без вести.
В конце июня пожар возник на яхте, на которой находились Владимир Кличко и его семья. Судно следовало с Ибицы на Майорку, а загорелось ночью неподалеку от пункта назначения. Всего на борту находились девять человек. Все они были эвакуированы пришедшими на помощь спасателями.
Комментарии86
Происшествия , Видео , Владимир Кличко , Associated Press , США
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