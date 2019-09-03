Пожар на яхте: найдены тела 25 погибших

Жертвами пожара на яхте в Калифорнии стали по меньшей мере 25 человек, рассказали Associated Press в Береговой охране США

Яхта «Консепшн» — 23-метровое судно 1981 года постройки. В субботу в круиз на ней отправились 39 человек — пятеро членов экипажа и 34 пассажира.

Вчера примерно в 13:00 по московскому времени или в 3:00 по местному на борту судна возник пожар. В тот момент оно находилось в нескольких десятках метров от острова Санта-Крус. «Консепшн» затонул.

Экипаж спасся в полном составе, потому что не спал и находился на верхней палубе. Пассажиры находились в помещении под палубой и первоначально были объявлены пропавшими без вести. Сегодня тела 25 из них были найдены работниками Береговой охраны у побережья Санта-Круса. Остальные до сих пор числятся пропавшими без вести.