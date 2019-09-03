Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«У нее стаж 60 лет»: как экс-студентка медвуза убила гантелью педагога 

Газета.Ru + ещё 2 52 минуты назад
Гантелью по голове: экс-студентка до смерти забила педагога
Фото: depositphotos.com
31-летняя жительница Кемерово до смерти забила гантелью 82-летнюю преподавательницу местного медуниверситета, где она ранее проходила обучение. Незадолго до расправы пенсионерка написала на свою экс-студентку заявление в полицию по факту кражи крупной суммы денег. В итоге женщина пришла к педагогу домой, чтобы убедить отозвать заявление, однако та отказалась. Тогда злоумышленница убила пенсионерку и вынесла из ее квартиры все ценные вещи.
Суд вынес обвинительный приговор 31-летней бывшей студентке Кемеровского медицинского университета, которая расправилась со своей 82-летней преподавательницей. Злоумышленницу приговорили к 10,6 года лишения свободы в колонии общего режима.
По данным регионального Следственного комитета, ранее осужденная получала образование в стенах данного учреждения — в мае 2019 она снова пришла туда на курсы подтверждения квалификации, которые и вела 82-летняя пенсионерка. В ходе одного из занятий злоумышленница похитила у нее крупную сумму денег — потерпевшая сразу поняла, кто совершил кражу, и написала заявление в полицию.
13 мая бывшая студентка пришла к пожилой женщине домой, чтобы попросить ее забрать заявление из правоохранительных органов.
Из-за отказа преподавательницы между женщинами вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленница несколько раз ударила пенсионерку металлической гантелью по голове — от полученных ранений та скончалась на месте.
Расправившись с жертвой, осужденная стала осматривать квартиру на предмет ценных вещей: в итоге она унесла с собой ювелирные украшения, банковские карты, сберегательные книжки и семь тысяч рублей наличными.
На следующее утро преподавательницу разыскивала коллега, обеспокоенная тем, что та не явилась на экзамен. Женщина пришла к ней квартиру — входная дверь была открыта. В одной из комнат сотрудница вуза обнаружила тело пенсионерки и позвонила в полицию. Криминалисты зафиксировали травму головы и констатировали насильственную смерть пожилой женщины.
Через несколько часов силовики задержали злоумышленницу — ею оказалась ранее судимая 31-летняя местная жительница. Против женщины возбудили дело по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». На допросе она рассказала, что сдала ювелирные украшения пенсионерки в ломбард — следствие вскоре изъяло оттуда все драгоценности. Психолого-психиатрическая экспертиза признала экс-студентку вменяемой.
Как рассказали в местном медуниверситете, при жизни пенсионерка не только преподавала, но и работала врачом. «Инна Федоровна стояла у истоков организации фтизиатрической помощи населению Кемеровской области: в 1971 году она основала и возглавила кафедру фтизиатрии КГМИ на базе областного противотуберкулезного диспансера. Она была выдающимся ученым, прекрасным педагогом, вдумчивым и опытным клиницистом. У нее стаж почти 60 лет. Весь коллектив Кемеровского государственного медицинского университета глубоко скорбит о ее кончине и выражает соболезнования ее родным и близким», — сообщили в вузе.
Не менее ужасающее убийство педагога произошло в Оренбурге. Там 15 октября 2018 года 20-летнего студента Оренбургского государственного университета Даурена Утятляева признали виновным в убийстве 31-летней преподавательницы Татьяны Воеводиной.
По версии следствия, злоумышленник и потерпевшая состояли в отношениях. За несколько дней до трагедии, в апреле 2017 года, педагог решила приобрести автомобиль и обратилась за помощью к Утетляеву. Через некоторое время он сообщил оренбурженке, что нашел подходящую машину, и попросил ее обналичить 500 тыс. рублей, которые та взяла в кредит.
Позже в квартире у Воеводиной между молодыми людьми вспыхнул конфликт из-за покупки транспорта. В ходе ссоры парень задушил возлюбленную, похитил деньги и имущество, а затем поджег ее квартиру
Соседи вызвали пожарных. Ликвидировав возгорание, спасатели обнаружили тело педагога и позвонили в полицию. В это время Утетляев на украденные деньги приобретал себе новую одежду и другие вещи: в частности автомобиль ВАЗ-2114, телефоны себе и соседу по общежитию, гироскутер, кальян другу и сабвуфер. Позже он с размахом отметил свой день рождения в сауне в большой компании друзей. Матери он говорил, что обновки ему подарили приятели, однако сами знакомые молодого человека утверждали, что он просил не делать ему никаких подарков.
«Когда он купил автомобиль, реально купил, об этом узнали все. Он покатал друзей. Конечно, он всем покажет. Это ни для кого не новость, что мужчина обращает внимание на три вещи — оружие, технику, автомобиль и на женщин», — сообщил прокурор на заключительном заседании, передавала радиостанция «Эхо Москвы в Оренбурге».
Осужденный так и не признал свою вину — во время следствия он несколько раз менял показания относительно того, где находился во время убийства преподавательницы. В итоге суд приговорил Утятляева к 13,5 года колонии строгого режима — его также обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей в пользу государства и 550 тыс. рублей морального ущерба брату погибшей.
Газета.Ru: последние новости
Танцовщицу убило ракетой на сцене Танцовщицу убило ракетой на сцене В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета - онлайн В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета - онлайн Пошла танцевать: что произошло после изнасилования волейболистки патрульными Пошла танцевать: что произошло после изнасилования волейболистки патрульными
Комментарии4
Происшествия , Криминал , МВД , ФСИН , Эхо Москвы , Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото взорвавшегося Су-25
Появилось фото взорвавшегося Су-2569
Дроны боевиков атаковали Хмеймим
Дроны боевиков атаковали Хмеймим10
Пока вы не уснули: агрессию в Сети наказали тюрьмой
Пока вы не уснули: агрессию в Сети наказали тюрьмой118
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
Путин дал поручения по допвыплатам врачам113
Эрдоган отказался молча смотреть на удар США по Идлибу
Эрдоган отказался молча смотреть на удар США по Идлибу2
Новости партнеров
Видео
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
02:49
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Шоу-бизнес Другое
Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко
00:11
Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко
В мире Украина
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
02:56
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
Общество
США предсказали разгром в Азии за пару часов
00:55
США предсказали разгром в Азии за пару часов
Армия Войска
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
11:13
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
Общество
Человечеству предрекли безбанановое будущее
04:36
Человечеству предрекли безбанановое будущее
Наука и техника Наука
Лукашенко объяснил, почему не ограничивает интернет
01:27
Лукашенко объяснил, почему не ограничивает интернет
В мире Интернет
ЧП в Рязани: загорелся склад с пестицидами
00:17
ЧП в Рязани: загорелся склад с пестицидами
Пожары Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
00:26
Найдены пилоты разбившегося Су-25
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение