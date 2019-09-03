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Контрактник утонул в танке в Забайкалье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Контрактник утонул в танке в Забайкалье
Фото: РИА Новости
Во время занятий на танковом полигоне в Забайкалье погиб инструктор-контрактник, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
В ходе занятий по отработке преодоления водной преграды, один из танков заглох под водой. Водителю-механику удалось выбраться наружу, а инструктор, продолжавший бороться за живучесть танка, погиб, передает «Интерфакс».
Обстоятельства случившегося выясняет комиссия округа и сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в декабре 2018 года танк с водителем-механиком утонул на тагильском полигоне.
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Происшествия , Армия , Пожары , МВД , Интерфакс
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