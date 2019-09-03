Контрактник утонул в танке в Забайкалье

Во время занятий на танковом полигоне в Забайкалье погиб инструктор-контрактник, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

В ходе занятий по отработке преодоления водной преграды, один из танков заглох под водой. Водителю-механику удалось выбраться наружу, а инструктор, продолжавший бороться за живучесть танка, погиб, передает «Интерфакс».

Обстоятельства случившегося выясняет комиссия округа и сотрудники правоохранительных органов

Напомним, в декабре 2018 года танк с водителем-механиком утонул на тагильском полигоне.