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На Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа 

Газета.Ru + ещё 6 55 минут назад
В России закрыли детсад из-за повышенной радиации
Фото: depositphotos.com
В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФССП.
Как отмечается, концентрация вещества повышена в четыре раза. В связи с инцидентом суд принял решение приостановить работу детского сада N 9 "Аленка" на 30 суток.
Известно, что радиоактивное вещество обнаружили в детской спальне.
Ранее сообщалось, что в детском лагере под Петербургом произошла вспышка кишечной инфекции.
Известно, что инфекции подверглись восемь детей в лагере "Восход" в Ленинградской области. Последнее сообщение поступило 2 июля.
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Происшествия , Кемеровская Область
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