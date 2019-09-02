В Москве задержали журналиста Илью Азара

Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар был задержан правоохранителями. Об этом Азар сообщил в своём Telegram-канале , подчеркнув, что полицейских не смутил факт того, что дома у журналиста остался один маленький ребёнок.

Информация о задержании Азара появилась в его Telegram-канале вечером 2 сентября. По словам журналиста, он только уложил спать ребенка и вышел покурить на балкон. В этот момент появились правоохранители.

«С лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2 (КоАп). Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует», — отметил Азар (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим.).

В следующем сообщении журналист написал, что его задержание было осуществлено по протоколу «из главка по ч.8 ст. 20.2» (нарушение правил проведения митинга), поэтому ближайшую ночь он проведёт в опорном пункте ОВД Красносельский.