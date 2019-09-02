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В Москве задержали журналиста Илью Азара 

Рамблер 3 часа назад
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар был задержан правоохранителями. Об этом Азар сообщил в своём Telegram-канале, подчеркнув, что полицейских не смутил факт того, что дома у журналиста остался один маленький ребёнок.
Информация о задержании Азара появилась в его Telegram-канале вечером 2 сентября. По словам журналиста, он только уложил спать ребенка и вышел покурить на балкон. В этот момент появились правоохранители.
«С лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2 (КоАп). Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует», — отметил Азар (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим.).
В следующем сообщении журналист написал, что его задержание было осуществлено по протоколу «из главка по ч.8 ст. 20.2» (нарушение правил проведения митинга), поэтому ближайшую ночь он проведёт в опорном пункте ОВД Красносельский.
Ранее СМИ назвали Илью Азара одним из организаторов митинга на проспекте Сахарова 10 августа и шествия 31 августа. В списке идейных вдохновителей демонстрантов также оказался сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ласкин, который несколькими часами ранее сообщил о своём задержании на странице в Twitter. По его словам, полицейские остановили его автомобиль якобы для проверки документов. Позже Ляскина отвезли в ОВД по Мещанскому району.
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Происшествия , Илья Азар , Фонд борьбы с коррупцией , МВД , Москва
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