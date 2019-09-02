Николай Ляскин и Илья Азар задержаны в Москве

Так, Ляскин написал в своем микроблоге в Twitter, что его доставили в ОВД Мещанское, остановив на дороге в автомобиле для проверки документов. По его словам, на данный момент причину задержания ему не сообщили.

Азар сообщил, что его задержали дома. Он добавил, что его вывели прямо в домашней одежде, дома один остался ребенок.