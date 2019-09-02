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Николай Ляскин и Илья Азар задержаны в Москве 

Национальная Служба Новостей + ещё 12 16 часов назад
Николай Ляскин и Илья Азар задержаны в Москве
Фото: nsn.fm
Полицейские задержали в Москве сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина и муниципального депутата Илью Азара. Об этом задержанные сообщили в своих аккаунтах в соцсетях.
Так, Ляскин написал в своем микроблоге в Twitter, что его доставили в ОВД Мещанское, остановив на дороге в автомобиле для проверки документов. По его словам, на данный момент причину задержания ему не сообщили.
Азар сообщил, что его задержали дома. Он добавил, что его вывели прямо в домашней одежде, дома один остался ребенок.
Отметим, что Ляскин и Азар участвовали в несогласованном митинге 31 августа в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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Происшествия , Криминал , Илья Азар , Николай Ляскин , Фонд борьбы с коррупцией , Мосгордума , МВД , Москва
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