«Огненная ловушка»: в Калифорнии загорелось судно для дайвинга

Рано утром по местному времени спасатели береговой охраны Калифорнии и пожарные отправились на место возгорания лодки для дайвинга. По сообщениям американских СМИ, на борту находились 39 человек — пятерым членам экипажа удалось спастись, остальные 34 человека, по предварительной информации, числятся без вести пропавшими. В то же время, в пожарном управлении сообщали, что пассажиры судна погибли.

В Калифорнии 34 человека считаются пропавшими без вести при пожаре на корабле у берегов штата, передает телеканала KTLA со ссылкой на местное пожарное управление. Трагедия произошла у округа Вентура в районе острова Санта-Круз рано утром по местному времени.

Как отмечает американское СМИ, информацию, которую журналисты получили в пожарном управлении округа, недалеко от которого произошло ЧП, не смогли подтвердить в береговой охране США , сотрудники которой отправились на место происшествия.

По словам представителей пожарного управления, их сотрудники прибыли на место возгорания корабля в 3:28 утра по местному времени (13:28 мск). «Судно горит. Группа членов экипажа была спасена (один с незначительными травмами), продолжаются усилия по эвакуации оставшихся пассажиров», — говорится в сообщении береговой охраны, размещенном в твиттере.

При этом телеканал KTLA опубликовал снимки с места происшествия. На фотографиях видно, как судно полностью охвачено пламенем.

По информации CNN, горящая лодка — это судно для дайвинга под названием «Conception». По словам офицера патруля гавани Санта-Барбары Натана Олдреджа, корабль базируется именно в этом порту. Американское СМИ отмечает со ссылкой на данные портала «Truth Aquatics», что лодка отправилась в плавание в субботу в трехдневный круиз и должна была вернуться в понедельник, 2 сентября, к 17 часам.

«В День Труда у дайверов есть уникальная возможность исследовать вершины острова Сан-Мигель», — приводит американское СМИ текст приглашения агентства. На сайте отмечается, что начало сентября — это лучшее время для посещения острова.

Во время дайвинг-путешествия пассажиры могли увидеть множество интересных морских обитателей. «Этот редко посещаемый остров наполнен цветом: анемоны, крабы, голожаберные животные, покрывающие каждый дюйм стены радугой. Отлично подходит для макросъемки», — говорится на сайте.

Согласно маршруту, дайверы должны были встретиться в гавани Санта-Барбары в пятницу вечером и сесть на судно, после чего корабль отправился в субботу в 4 утра в трехдневное плавание. Кроме того, как отмечает американский телеканал, поездка включала посещение городов Санта-Роса, Санта-Круз, Анакапа и острова Санта-Барбара.

Старший начальник береговой охраны Аарон Бемис рассказал CNN, что огонь до сих пор не позволяет спасателям подняться на борт для поиска выживших. «Он [огонь на борту] гаснет и снова вспыхивает, возможно, из-за количества топлива на борту. Не уверен, почему, но он постоянно возникает», — прокомментировал Бемис. Он добавил что на месте происшествия находятся спасатели как береговой охраны, так и местного пожарного управления округа Вентура.

При этом Бемис не может подтвердить наличие жертв: «Я не знаю ни одного выжившего в это время, и у меня также нет подтверждения жертв. Пока рано говорить», — заявил начальник береговой охраны.

«Это коммерческое 75-футовое судно для дайвинга, на котором, как сообщается, находилось 39 человек. Пять членов экипажа смогли эвакуироваться, потому что они были в главной каюте. 34 пассажира были ниже палубы», — добавил Бемис. По его словам, пассажиры судна «оказались в огненной ловушке».

По словам представителя пожарного департамента округа Санта-Барбара Майка Элиасона, 34 человека, которые предположительно находились на борту, считаются пропавшими без вести. «Они пропали без вести, но там очень туманно. Мы все еще надеемся, что кто-то выплыл на берег. Мы на это надеемся, но и не исключаем худшего сценария», — сказал он CNN.

За последний месяц это, по меньшей мере, второй крупный случай возгорания в общественном месте. Так, 23 августа в мексиканском баре погибли 23 человека и еще 13 получили тяжелые ранения, передает РИА «Новости».

В японском Киото 18 июля жертвами пожара стали 35 человек. Возгорание произошло в трехэтажном здании студии аниме Kyoto Animatio. В совершении поджога сознался 41-летний мужчина. Очевидцы отмечали, что слышали выкрик «Умри!», который он произнес, когда разлил жидкость, похожую на бензин. После этого раздались несколько хлопков. В течение пяти часов спасатели не могли потушить пожар, охвативший все здание площадью 700 кв. м.