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Появилось фото подозреваемого в убийстве грузина в ФРГ 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Появилось фото подозреваемого в убийстве грузина в ФРГ
Фото: Reuters
Сотрудники полицейского управления столицы ФРГ 3 сентября опубликовали на сайте ведомства фотографию мужчины, подозреваемого в убийстве гражданина Грузии, которое произошло в Берлине в конце августа. Таким образом правоохранители надеются найти свидетелей происшествия.
berlin.de
На серии снимков изображён не только главный подозреваемый, но и фотографии велосипеда и электросамоката, на которых, по предположению полицейских, вероятный убийца мог скрыться с места преступления.
Убийство произошло в немецкой столице 23 августа в районе Моабит. По версии правоохранителей, преступник намеренно несколько раз выстрелил в 40-летнего гражданина Грузии. По данным СМИ, убитого звали Зелимхан К., он мог иметь чеченские корни. По предположению журналистов берлинского таблоида, убитый являлся бывшим членом антитеррористического подразделения грузинского МВД.
23 августа немецкие правоохранители заявили о задержании предполагаемого преступника. Им оказался 49-летний россиянин. Расследование продолжается.
Комментарии9
Происшествия , Криминал , МВД , Грузия
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