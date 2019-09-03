Появилось фото подозреваемого в убийстве грузина в ФРГ

Полиция показала фото подозреваемого в убийстве гражданина Грузии в Берлине

Берлинская полиция на своем официальном сайте разместила фотографию предполагаемого убийцы гражданина Грузии . Также стражи порядка показали снимки велосипеда и самоката, на которых в день преступления подозреваемый передвигался по городу.

berlin.de

По данным полиции, убийство произошло 23 августа в районе Берлина Моамбит рядом с зоопарком.

«Расследования, проведенные полицией и прокурором, показали, что обвиняемый, показанный здесь, подъехал на велосипеде к 40-летнему мужчине и несколько раз выстрелил в него. От полученных ранений прохожий скончался на месте», — говорится в сообщении.

После этого обвиняемый бросил велосипед и бежал с места преступления на электрическом самокате. Предполагаемого убийцу задержали.

Блюстители закона просят помочь с информацией о местонахождении задержанного в период с 20-го по 23 августа 2019 года.