Ураган «Дориан» снизил силу

Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории, заявили синоптики в Соединенных Штатах

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Ураган «Дориан», идущий в направлении США, усилился до максимальной пятой категории. На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявлена эвакуация.

Первые жертвы стихии появились на Багамских островах.