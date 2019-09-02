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Ураган «Дориан» снизил силу 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Ураган «Дориан» снизил силу
Фото: РИА Новости
Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории, заявили синоптики в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Ураган «Дориан», идущий в направлении США, усилился до максимальной пятой категории. На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявлена эвакуация.
Первые жертвы стихии появились на Багамских островах.
Российский климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснял, почему этот ураган достиг такой силы.
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Происшествия , Алексей Кокорин , Деловая газета "Взгляд" , США
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