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Пенсионерка отсудила у РЖД почти 2 млн рублей 

Москва24 + ещё 1 31 минуту назад
Пенсионерка отсудила у РЖД почти 2 млн рублей
Фото: РИА Новости
Пенсионерка из Подмосковья отсудила у РЖД около двух миллионов рублей после того, как потеряла руку, упав под поезд по вине машинистов.
Компания также будет обязана выплачивать ей пожизненно порядка 50 тысяч рублей в месяц.
Такое решение вынес Московский областной суд. При этом сторона защиты намерена обжаловать приговор.
"Это будет первым случаем апелляции в ВС по искам о причинении вреда здоровью", — цитирует RT адвоката пострадавшей.
Ранее сообщалось, что жительница Пензенской области, выпавшая из салона автобуса, отсудила 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщина зашла в автобус последней и осталась на ступеньках, но во время движения машины двери открылись и она выпала из салона. Позже врачи диагностировали у нее перелом ребер. Водителя оштрафовали на 13 тысяч рублей, кроме того, он добровольно заплатил пострадавшей 10 тысяч.
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Происшествия , РЖД , Московская область
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