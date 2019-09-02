В Липецке цирковой лев напал на женщину

В Липецке выясняют обстоятельства нападения циркового льва на женщину

Полиция Липецка проверяет заявление местной жительницы о том, что в цирке-шапито на нее напал лев, сообщила РИА Новости в понедельник представитель регионального управления МВД России

Информационный портал "Липецк 48" рассказал о женщине, которая пострадала от льва при посещении передвижного цирка-шапито. По словам женщины, она проходила мимо клетки, и животное зацепило ее лапой. С травмами женщина была госпитализирована.

"Нам поступало заявление от пострадавшей женщины. Проводится проверка", — рассказала представитель УМВД, отметив, что пока не может сообщить подробности.

РИА Новости пока не располагает комментарием цирка.