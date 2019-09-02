Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Липецке выясняют обстоятельства нападения циркового льва на женщину 

РИА Новости + ещё 3 16 часов назад
В Липецке цирковой лев напал на женщину
Фото: РИА Новости
Полиция Липецка проверяет заявление местной жительницы о том, что в цирке-шапито на нее напал лев, сообщила РИА Новости в понедельник представитель регионального управления МВД России.
Информационный портал "Липецк 48" рассказал о женщине, которая пострадала от льва при посещении передвижного цирка-шапито. По словам женщины, она проходила мимо клетки, и животное зацепило ее лапой. С травмами женщина была госпитализирована.
"Нам поступало заявление от пострадавшей женщины. Проводится проверка", — рассказала представитель УМВД, отметив, что пока не может сообщить подробности.
РИА Новости пока не располагает комментарием цирка.
Последние новости
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрывает границу с Украиной Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрывает границу с Украиной Украинский политолог устроил скандал в эфире "России 1" Украинский политолог устроил скандал в эфире "России 1" Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Происшествия , МВД , РИА Новости , Липецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оппозиция пошла на штурм парламента Грузии
Оппозиция пошла на штурм парламента Грузии65
Умерла Зинаида Славина
Умерла Зинаида Славина7
Умерла пострадавшая в турецком аквапарке россиянка
Умерла пострадавшая в турецком аквапарке россиянка
Ляшко «украинизировал» песню «Третье сентября»
Ляшко «украинизировал» песню «Третье сентября»1
Вдова Децла после смерти мужа спасала себя и сына
Вдова Децла после смерти мужа спасала себя и сына
Видео
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
Решена судьба оскорбившей жителей Тулуна чиновницы
02:59
Решена судьба оскорбившей жителей Тулуна чиновницы
Общество Политика
Рада сняла с депутатов неприкосновенность
03:43
Рада сняла с депутатов неприкосновенность
В мире Украина
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
00:39
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Шоу-бизнес
Аэропорт на Багамах ушел под воду из-за «Дориана»
00:33
Аэропорт на Багамах ушел под воду из-за «Дориана»
Происшествия
Поклонской дали неутешительный прогноз
00:50
Поклонской дали неутешительный прогноз
Шоу-бизнес
Назван кандидат на пост премьера Грузии
00:15
Назван кандидат на пост премьера Грузии
В мире
Пожар на яхте: найдены тела 25 погибших
00:29
Пожар на яхте: найдены тела 25 погибших
Происшествия
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
03:28
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Происшествия Другое
Николаев раскрыл смысл песни «Третье сентября»
00:43
Николаев раскрыл смысл песни «Третье сентября»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение