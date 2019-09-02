Россиянина задержали на яхте с 800 кг кокаина

Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина

Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммов кокаина. Об этом сообщает El Mundo.

Как отмечается, совместную операцию неподалеку от Азорских островов провели полиция, Гражданская гвардия и Налоговое агентство Испании в сотрудничестве с другими европейскими силами безопасности. Они перехватили судно Seascape, двигавшееся в сторону Канарских островов, на борту которого было 797 килограммов наркотика. Его сопроводили на военно-морскую базу в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Сообщается, что яхта была зафрахтована сербской мафией. В результате спецоперации были задержаны шесть человек. Это трое членов экипажа — серб, мексиканец и россиянин, — а также три человека в Сербии. Кокаин был спрятан в каркасе судна.

В августе во французском городе Гавр таможенники изъяли более одной тонны кокаина в одном из портовых терминалов города.