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Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей 

Газета.Ru 4 часа назад
В испанском Лас-Берланасе в результате сбоя в работе пиротехники умерла танцовщица кантабрийского оркестра Super Hollywood. По словам очевидцев, во время залпа одна из ракет пошла в неверном направлении и попала девушке в живот, от чего она потеряла сознание и умерла после того, как была доставлена в больницу.
Из-за ошибки в работе пиротехники на концерте кантабрийского оркестра Super Hollywood в испанском Лас-Берланасе 30-летняя танцовщица Джоана Сайнс умерла прямо на сцене от попадания снаряда, сообщает El Diario Montanes.
«Было две ракеты — одна пошла в правильном направлении, а другая ударила в живот», — рассказали очевидцы.
После произошедшего на место вызвали «скорую помощь», до прибытия которой артистке попытались оказать первую помощь врачи, находившиеся в зрительном зале среди публики. К моменту приезда медиков она находилась без сознания. Девушка умерла после того, как была доставлена в больницу. По предварительной версии, причиной несчастного случая стала бракованная пиротехника. Организаторы отметили, что на протяжении пяти лет это шоу проходило без серьезных проблем.
Ранее сообщалось о смерти на сцене индийского комика Манджунатха Найду, который упал перед зрителями из-за остановки сердца. Его выступление было запланировано последним. Через 15 минут после выхода на сцену Найду пожаловался зрителям на растущую тревожность.
«Он неожиданно начал тяжело дышать и присел на скамейку, чтобы перевести дыхание. Через несколько минут он внезапно пошатнулся и упал на землю перед зрителями», — рассказал один из очевидцев.
Собравшиеся сначала приняли произошедшее за часть выступления, однако после того, как в течение нескольких минут комик не подавал признаков жизни зрители рассказали о произошедшем организаторам и работникам сцены.
«Мы вызвали санитаров и поехали вместе с ними в больницу. Они занялись сердечно-легочной реанимацией, ввели ему адреналин, но было слишком поздно. Нам сказали, что он умер от остановки сердца», — сказал один из них.
На момент смерти Найду было 36 лет, пять из них он принимал участие в концертах стенд-ап артистов в ОАЭ и завоевал среди коллег определенное уважение и популярность.
Как рассказал его друг, перед выходом на сцену Найду говорил о том, что испытывает чувство беспокойства, однако находился в хорошем настроении. Он также отметил, что у комика не было настолько серьезных проблем со здоровьем, из-за которых кто-то мог бы ожидать столь трагической смерти.
«Он всегда был веселым парнем. Он мечтал о больших свершениях, всегда учил нас показывать благодарность за то, что мы имеем, особенно после того, как он потерял родителей в юном возрасте», — отметил друг комика.
В августе 2018 года сообщалось о смерти на сцене одной из ведущих артисток Прокопьевского драматического театра Анны Соколовой — актриса умерла во время репетиции спектакля «Ханума».
«Колоритная и острохарактерная актриса блестяще играла и сказочных героинь утреннего репертуара. В текущем репертуаре Анна была занята очень плотно: она была из тех артистов, о которых говорят, что именно на них держится репертуар. Многоплановость ее таланта навсегда останутся в золотом фонде театральной памяти», — говорилось в официальном заявлении театра, опубликованном после смерти Соколовой.
Среди пьес, благодаря которым она запомнилась зрителям были «Квадратура круга» Валентина Катаева, «Женитьба» Николая Гоголя, «Стеклянный зверинец» и «Орфей спускается в ад» Теннеси Уильямса, а также «Декамерон» Боккаччо.
За несколько недель до смерти Соколовой схожая участь постигла 59-летнего драматурга Гафура Каюмова, который умер после падения в оркестровую яму Дома культуры в Доме культуры Республики Татарстан.
«За кулисами во время репетиции он зачем-то поставил лестницу и полез в бытовое помещение к декорациям. В какой-то момент он сорвался и упал на 24-миллиметровые трубы, что стояли в углу. Одна из них пробила его тело насквозь», — рассказал подробности о произошедшем директор Дома культуры Айрат Нурьязанов.
При падении, которое произошло во время репетиции спектакля, Каюмов получил серьезное повреждение легкого. После госпитализации он умер во время операции из-за травм, несовместимых с жизнью.
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Происшествия , Видео , Статьи , Валентин Катаев , Анна Соколова , Николай Гоголь
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