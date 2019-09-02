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Москвич полез за котом на балкон к соседям и погиб 

Lenta.ru 5 часов назад
Москвич полез за котом на балкон к соседям и погиб
Фото: РИА Новости
В Москве мужчина попытался достать кота с балкона соседей, сорвался вниз и погиб. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Согласно данным издания, мужчина жил на Воронцовской улице. Москвич заметил, что его питомец забрался к соседям и полез на ним. Неожиданно мужчина потерял равновесие и упал вниз. От полученных ранений он скончался на месте.
Сообщается, что до этого москвич несколько раз доставал кота с чужого балкона.
Ранее сообщалось, что жительница Японии умерла во время похорон собственного кота. Предположительно, у нее случился сердечный приступ, пока она копала могилу. Женщина потеряла сознание и упала в вырытую ею же метровую яму.
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