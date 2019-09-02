Долгожданный новый мост в российском поселке рухнул через сутки после открытия

В Свердловском поселке Филькино через сутки после открытия провалился мост через реку Каква, который открыли 31 августа. Об этом рассказала местная жительница Анастасия Пристав, передает Ura.ru.

Жители дожидались моста через Какву с 2017 года. Сначала им обещали построить пешеходный мост на двутавровых балках высотой пять метров и шириной 1,5 метра, но передумали. Затем жителям пообещали понтонный мост шириной один метр.

«Очень узкий. Прошли сутки, и он развалился», — рассказала Пристав.

Как сообщил глава Серовского городского округа Василий Сизиков, строительство моста продолжается, и он пока не введен в эксплуатацию. Он объяснил, что в реке Каква высокий уровень воды, и в мост попало бревно, сейчас поломку чинят. Глава округа пообещал, что мост восстановят в течение суток, и отметил, что он сертифицирован должным образом.

15 июля сообщалось, что жители Филькино самостоятельно построили мост через Какву, на это у них ушло три недели и 10 тысяч рублей. Пристав рассказывала, что материалы для переправы — скобы, доски, бревна, — собирали «всем миром». Женщина отметила, что по новой переправе шириной около метра удобно перемещать коляски.