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В Минюсте рассказали о новом виде телефонного мошенничества 

News.ru + ещё 7 6 часов назад
Минюст сообщил о новом виде телефонного мошенничества
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Россиян предупредили о новом способе вымогательства денег, к которому прибегают телефонные мошенники.
Об этом сообщил Минюст РФ. По данным ведомства, злоумышленники связываются с гражданами по телефону, представляются сотрудниками государственных органов и предлагают возмещение стоимости услуг адвоката. Зачастую они сообщают о возможности получения компенсации за фальсифицированные БАДы.
Для этого они советуют направить заявление с просьбой о предоставлении бесплатного государственного адвоката для уголовного процесса в Минюст и другие ведомства. После этого, гражданам звонят другие неизвестные, которые представляются юристами и убеждают людей доплатить за различные услуги. Благодаря специальным программам, номера злоумышленников отображаются, как номер Минюста.
Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. За ним следит Генпрокуратура.
Ранее News.ru писал о том, что следственные органы Калининграда возбудили уголовное дело против адвоката по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
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Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , МВД
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