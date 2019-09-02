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Житель Подмосковья открыл стрельбу с балкона 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Бывший военный открыл стрельбу с балкона в Красногорске, рассказали телеграм-каналу "Подъем" его соседи.
Впервые звуки выстрелов в районе дома №5, жилого и многоэтажного, на бульваре Космонавтов раздались вчера около 23:00. Местные жители вызвали полицию, но ее сотрудники не приехали.
Утром стрельба произошла вновь и велась по окнам, а стрелок был заснят очевидцами на одном из балконов. Правоохранители были вызваны снова, на этот раз приехали и задержали стрелка. По информации "Подъема", он может быть бывшим военным. Сведений о пострадавших в результате стрельбы пока не поступало.
По данным "Вестей", инцидент имел место в жилом комплексе Изумрудные холмы, а стрельба велась практически без перерыва в течение всего времени, что прошло между первым вызовом полиции вечером 1 сентября и задержанием злоумышленника утром 2-го.
«Стрелок поссорился с какой-то женщиной и решил выпустить пар таким образом», — пишет издание со ссылкой на очевидцев.
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Происшествия , Видео , Красногорск , Московская область
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