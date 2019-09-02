Житель Подмосковья открыл стрельбу с балкона

Бывший военный открыл стрельбу с балкона в Красногорске , рассказали телеграм-каналу "Подъем" его соседи.

Впервые звуки выстрелов в районе дома №5, жилого и многоэтажного, на бульваре Космонавтов раздались вчера около 23:00. Местные жители вызвали полицию, но ее сотрудники не приехали.

Утром стрельба произошла вновь и велась по окнам, а стрелок был заснят очевидцами на одном из балконов. Правоохранители были вызваны снова, на этот раз приехали и задержали стрелка. По информации "Подъема", он может быть бывшим военным. Сведений о пострадавших в результате стрельбы пока не поступало.

По данным "Вестей", инцидент имел место в жилом комплексе Изумрудные холмы, а стрельба велась практически без перерыва в течение всего времени, что прошло между первым вызовом полиции вечером 1 сентября и задержанием злоумышленника утром 2-го.