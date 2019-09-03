На Украине подрались бывший и нынешний депутаты Рады

В одном из ресторанов в центре Киева подрались бывший и нынешний депутаты Верховной Рады . Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.

Потасовку устроили депутат парламента восьмого созыва от фракции «Батькивщина» Руслан Богдан и новоизбранный депутат от партии «Европейская солидарность» Сергей Алексеев . После случившегося Алексеев обратился за медицинской помощью, медики обнаружили у него перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.

Причина ссоры депутатов неизвестна. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что депутаты Одесского областного совета устроили массовую драку во время выборов председателя. Зачинщиком беспорядков стал лидер регионального отделения «Батькивщины» и первый заместитель главы совета Анатолия Урбанского Олег Радковский. Его целью было сорвать избрание председателя, в таком случае он становился бы исполняющим обязанности главы совета.