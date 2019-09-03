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На Украине подрались бывший и нынешний депутаты Рады 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
На Украине подрались бывший и нынешний депутаты Рады
Фото: Reuters
В одном из ресторанов в центре Киева подрались бывший и нынешний депутаты Верховной Рады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.
Потасовку устроили депутат парламента восьмого созыва от фракции «Батькивщина» Руслан Богдан и новоизбранный депутат от партии «Европейская солидарность» Сергей Алексеев. После случившегося Алексеев обратился за медицинской помощью, медики обнаружили у него перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.
Причина ссоры депутатов неизвестна. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что депутаты Одесского областного совета устроили массовую драку во время выборов председателя. Зачинщиком беспорядков стал лидер регионального отделения «Батькивщины» и первый заместитель главы совета Анатолия Урбанского Олег Радковский. Его целью было сорвать избрание председателя, в таком случае он становился бы исполняющим обязанности главы совета.
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Комментарии
Происшествия , Законопроекты , Сергей Алексеев , Верховная Рада , Киев
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