СМИ: у школы в Москве найдено тело ученика

В понедельник, 2 сентября, рядом с одной из московских школ обнаружили тело ребенка. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, тело мальчика заметила в лесополосе москвичка, возвращавшаяся с работы. Она прошла мимо школы, когда там начиналось мероприятие в честь начала нового учебного года, затем пошла через лесополосу и увидела у дерева тело.

Женщина вызвала полицию. Приехавшие на место полицейские выяснили, что мальчику около 12 лет. Рядом с телом нашли рюкзак. Причина его смерти пока неизвестна.

«МК» не уточнил, у какой школы было найдено тело. Известно лишь, что школа находится в Зеленограде. Тело мальчика было обнаружено около 09:00, в это время в школе проходила праздничная линейка.