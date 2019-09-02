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СМИ: у школы в Москве найдено тело ученика 

Рамблер 3 часа назад
В понедельник, 2 сентября, рядом с одной из московских школ обнаружили тело ребенка. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, тело мальчика заметила в лесополосе москвичка, возвращавшаяся с работы. Она прошла мимо школы, когда там начиналось мероприятие в честь начала нового учебного года, затем пошла через лесополосу и увидела у дерева тело.
Женщина вызвала полицию. Приехавшие на место полицейские выяснили, что мальчику около 12 лет. Рядом с телом нашли рюкзак. Причина его смерти пока неизвестна.
«МК» не уточнил, у какой школы было найдено тело. Известно лишь, что школа находится в Зеленограде. Тело мальчика было обнаружено около 09:00, в это время в школе проходила праздничная линейка.
Происшествия , Видео , Московский комсомолец , Москва
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