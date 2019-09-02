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В Калужской области пропал девятилетний мальчик 

РИА Новости + ещё 2 8 часов назад
В Калужской области пропал 9-летний мальчик
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту бесследного исчезновения девятилетнего школьника в Калужской области, который поссорился с матерью и ушел из дома, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительной информации, 31 августа днем 9-летний… вместе с матерью и братом пришли в гости к знакомым в один из домов города Кирова. Там… (мальчик) поссорился с мамой и ушел из квартиры", — говорится в сообщении.
В поиске мальчика участвуют сотрудники следствия, полиции и волонтеры. На месте происшествия работают криминалисты.
"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего жителя города Кирова Калужской области по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельств пропажи ребенка, условия его жизни и воспитания. По данным следствия, в день исчезновения ребенка видели на детской площадке в районе его места жительства.
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Происшествия , СКР , Калужская Область
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