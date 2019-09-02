В Калужской области пропал 9-летний мальчик

В Калужской области пропал девятилетний мальчик

"По предварительной информации, 31 августа днем 9-летний… вместе с матерью и братом пришли в гости к знакомым в один из домов города Кирова. Там… (мальчик) поссорился с мамой и ушел из квартиры", — говорится в сообщении.

В поиске мальчика участвуют сотрудники следствия, полиции и волонтеры. На месте происшествия работают криминалисты.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего жителя города Кирова Калужской области по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельств пропажи ребенка, условия его жизни и воспитания. По данным следствия, в день исчезновения ребенка видели на детской площадке в районе его места жительства.