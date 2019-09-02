Тело пропавшего мальчика найдено в Калужской области

Тело пропавшего девятилетнего мальчика найдено в Калужской области

Уточняется, что это произошло, когда сотрудники правоохранительных органов осматривали озеро, они увидели на поверхности водоема детскую обувь. После этого на место были вызваны сотрудники МЧС , которые впоследствии извлекли из воды тело ребенка, которое находилось в районе расположения плотины Верхнее водохранилище.

Мальчик был объявлен в розыск 31 августа. По предварительным данным, он поссорился с матерью и ушел из дома. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту бесследного исчезновения девятилетнего школьника.

Ранее пропавший в Башкирии годовалый ребенок найден мертвым.