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Тело пропавшего девятилетнего мальчика найдено в Калужской области 

Газета.Ru + ещё 10 33 минуты назад
Тело пропавшего мальчика найдено в Калужской области
Фото: РИА Новости
Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя УМВД по региону.
Уточняется, что это произошло, когда сотрудники правоохранительных органов осматривали озеро, они увидели на поверхности водоема детскую обувь. После этого на место были вызваны сотрудники МЧС, которые впоследствии извлекли из воды тело ребенка, которое находилось в районе расположения плотины Верхнее водохранилище.
Мальчик был объявлен в розыск 31 августа. По предварительным данным, он поссорился с матерью и ушел из дома. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту бесследного исчезновения девятилетнего школьника.
Ранее пропавший в Башкирии годовалый ребенок найден мертвым.
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Происшествия , МЧС , МВД , РИА Новости , Калужская Область , Киров
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