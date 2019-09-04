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Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка 

Газета.Ru + ещё 9 5 часов назад
В приморском лесу нашли пропавшего подростка
Фото: РИА Новости
В Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Как отмечается, речь идет о пропавшем без вести 15-летнем подростке.
"Он находился на лесной пасеке в 5 километрах от села Отрадное", — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что 23 августа подросток ушел за грибами и не смог найти дорогу к дому.
На его поиски отправились 50 военных, а также три единицы автомобильной техники повышенной проходимости.
На настоящий момент юноша находится в Михайловской центральной районной больнице.
Ранее в лесу под Нижним Новгородом нашли пропавшую девочку.