Названы причины взрыва под Северодвинском

Взрыв на военной базе под Северодвинском Архангельской области произошел во время испытаний новых образцов техники. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, который курирует космическую отрасль.
«Это трагедия, очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли. Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски», — сказал Борисов в интервью «Ведомостям». Он подчеркнул, что опасности для здоровья врачей, которые работали с пострадавшими, и людей, получивших дозы, нет.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев, пятеро сотрудников которого погибли из-за инцидента, также говорил, что на полигоне проходили испытания нового оружия. По убеждению разведки США, ЧП произошло во время испытания крылатой ракеты «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой.
29 августа Spiegel со ссылкой на врача областной больницы, куда попали раненые, заявил, что двое пострадавших погибли от лучевой болезни. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при международных организациях в Вене Алексей Карпов рассказал, что произошедшая авария не имеет отношения к ядерным испытаниям. В Росгидромете заявляли, что кратковременное превышение природного радиационного фона не несет угрозы населению, напоминает «Национальная служба новостей».