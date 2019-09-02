Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье катер насмерть сбил аквалангиста 

News.ru + ещё 4 19 часов назад
В Подмосковье катер сбил аквалангиста
Фото: globallookpress.com
В Красногорске Московской области катер столкнулся с аквалангистом на воде.
Инцидент произошёл неподалёку от дома № 9/1 по улице Согласия. Катер принадлежал яхт-клубу «Сохо Кантри клаб», спасти 25-летнего пострадавшего не удалось, сообщил источник News.ru в экстренных службах города.
Как писал News.ru ранее, сотрудникам ГИБДД удалось найти водителя автомобиля, сбившего 1 сентября ребёнка на юге Москвы и скрывшегося с места ДТП. Мужчина задержан около дома № 30 по Донской улице недалеко от метро Шаболовская.
News.ru: последние новости
Полиция Испании арестовала парусник с 800 кг кокаина и задержала россиянина Полиция Испании арестовала парусник с 800 кг кокаина и задержала россиянина Турецкие чиновники объяснили, почему врачи вырезали органы россиянки Турецкие чиновники объяснили, почему врачи вырезали органы россиянки В Минюсте рассказали о новом виде телефонного мошенничества В Минюсте рассказали о новом виде телефонного мошенничества
Происшествия , ГИБДД , Красногорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве задержали журналиста Илью Азара
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Рынска получила израильский паспорт
Рынска получила израильский паспорт23
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»4
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Видео
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
00:39
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Шоу-бизнес
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
03:28
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Происшествия
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение