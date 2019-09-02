В Подмосковье катер сбил аквалангиста

В Подмосковье катер насмерть сбил аквалангиста

Инцидент произошёл неподалёку от дома № 9/1 по улице Согласия. Катер принадлежал яхт-клубу «Сохо Кантри клаб», спасти 25-летнего пострадавшего не удалось, сообщил источник News.ru в экстренных службах города.