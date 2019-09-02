Артистка погибла на сцене из-за пиротехники

Певица погибла после взрыва на сцене

Певица и танцовщица Джоана Саинз погибла в результате взрыва на сцене, сообщает El Diario Montanes.

Испанка Саинз — певица, главная танцовщица и хореограф группы Super Hollywood Orchestra. В конце августа коллектив принимал участие в фестивале в испанском Лас-Берланасе, пригороде Авилы с населением менее 400 человек.

Мероприятие посетили около тысячи зрителей. Super Hollywood Orchestra выступали на закрытии фестиваля. В какой-то момент на сцене произошел взрыв. Взорвался пиротехнический картридж. После этого устройство попало Джоане Саинз в живот, та потеряла сознание и упала, была доставлена в больницу и скончалась там.

Весной СМИ писали, что в 2017 году группа экстремистов готовила теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале.