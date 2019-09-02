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Певица погибла после взрыва на сцене 

Рамблер + ещё 11 9 часов назад
Артистка погибла на сцене из-за пиротехники
Фото: globallookpress.com
Певица и танцовщица Джоана Саинз погибла в результате взрыва на сцене, сообщает El Diario Montanes.
Испанка Саинз — певица, главная танцовщица и хореограф группы Super Hollywood Orchestra. В конце августа коллектив принимал участие в фестивале в испанском Лас-Берланасе, пригороде Авилы с населением менее 400 человек.
Мероприятие посетили около тысячи зрителей. Super Hollywood Orchestra выступали на закрытии фестиваля. В какой-то момент на сцене произошел взрыв. Взорвался пиротехнический картридж. После этого устройство попало Джоане Саинз в живот, та потеряла сознание и упала, была доставлена в больницу и скончалась там.
Весной СМИ писали, что в 2017 году группа экстремистов готовила теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале.
Адвокат одного из обвиняемых заявил, что они выполняли «заказ» на Киркорова, полученный от Максима Галкина. Тот якобы приревновал певца к Алле Пугачевой. В конце мая дело, возбужденное по данному факту, было возвращено судом прокурору для устранения допущенных нарушений.
Комментарии
Происшествия , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева
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