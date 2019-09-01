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Прокуратура Оренбурга проконтролирует проверку обстоятельств гибели животных в приюте 

ТАСС + ещё 4 26 минут назад
В приюте странным образом погибли 66 животных
Фото: РИА Новости
Прокуратура Оренбурга проконтролирует ход проверки по факту гибели 65 кошек и собаки в одном из приютов города, сообщается на сайте городской прокуратуры.
"Установлено, что 29 августа 2019 года сотрудниками полиции осуществлен выезд по сообщению о массовой гибели животных в приюте, расположенном в п. Южный по ул. Илекская областного центра. На месте происшествия обнаружены трупы 65 кошек и 1 собаки. Проверка обстоятельств гибели животных в Оренбурге взята на контроль", — говорится в сообщении.
Ранее в ряде местных СМИ высказывалось предположение, что животные могли погибнуть от выбросов газа. В прокуратуре, в свою очередь, отметили, что специалисты газовой службы фактов выброса газа не установили.
"Экологическая служба также не зафиксировала превышений ПДК по сероводороду в воздухе в районе приюта. У обратившихся за медицинской помощью волонтеров признаков отравления не выявлено. В настоящее время специалистами в области ветеринарии проводится экспертиза трупов животных, которая позволит достоверно установить причину их гибели", — отмечают в прокуратуре.
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Комментарии1
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Оренбург
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