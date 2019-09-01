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Следовавший по маршруту Ереван — Москва Boeing 737 совершил экстренную посадку в Тбилиси 

ТАСС 4 часа назад
Самолет «Армении» экстренно сел в Тбилиси
Фото: Wikimedia Commons
Самолет Boeing 737 авиакомпании "Армения", следовавший по маршруту Ереван — Москва, из-за проблем, возникших с электрическими приборами, совершил экстренную посадку в аэропорту Тбилиси. Как в воскресенье сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации Армении, в результате произошедшего пассажиры и члены экипажа не пострадали.
"Boeing 737 авиакомпании "Армения" следовал из Еревана в Москву, однако был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Тбилиси из-за возникших с электрическими приборами проблем. В результате посадки никто из 118 пассажиров и членов экипажа не пострадал", — отметили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе Комитета гражданской авиации, авиакомпания прилагает все усилия для решения технических проблем. Также обсуждается возможность предоставления пассажирам запасного борта.
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Происшествия , Boeing , Армения , Ереван , Москва , Тбилиси
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