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В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления 

RT на русском + ещё 1 6 часов назад
В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления
Фото: РИА Новости
В МЧС заявили, что в торговом центре «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей из-за задымления в ресторане.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Поступило сообщение о задымлении на кровле… По предварительной информации, в ресторане при прогреве печи дым затянуло в вентиляцию, проверка, проводится эвакуация посетителей», — указали в МЧС.
Ранее СМИ сообщали, что в Москве из-за срабатывания пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре «Океания» эвакуировали порядка 5 тыс. человек.
В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.
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Происшествия , МЧС , Санкт-Петербург
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