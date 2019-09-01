В Турции объяснили изъятие органов россиянки

Турецкие чиновники объяснили изъятие органов россиянки

Турецкие власти ответили на обвинения в краже органов умершей российской девушки. Об этом сообщает сетевое издание «ТВК Красноярск» . Журналисты получили официальный ответ из управления здравоохранения Антальи

Утверждается, что все необходимые медицинские процедуры турецкие врачи провели вовремя, но спасти туристку не удалось. Медики заметили большое скопление жидкости в животе, поэтому изъяли матку и яичники для проведения судебно-медицинской экспертизы. Тело отправили в Красноярск.

«При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований. Как видно из результатов обследования, проведенного областным управлением здравоохранения, о краже органов пациента не может быть и речи», — сказано в документе.

Турецкие медики отметили, что органы и ткани, взятые на экспертизу, хранятся в течение 1 года в соответствии с законом о судебной медицине.

13 июля в больнице Турции скончалась 16 летняя российская туристка. Она путешествовала с родителями на автомобиле. У нее заболел живот, девушку доставили в больницу с подозрением на аппендицит. В больнице девушка находилась 9 часов. Ей стало хуже, но власти отказались перевозить ее бортом санавиации в более оснащенную больницу. Пациентка пережила две остановки сердца и скончалась. Родители заявили, что турки не оказали необходимую помощь, а тело привезли в Красноярск без некоторых внутренних органов.