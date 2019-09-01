В Турции объяснили изъятие органов россиянки

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турецкие чиновники объяснили изъятие органов россиянки 

Рамблер 5 часов назад
Турецкие власти ответили на обвинения в краже органов умершей российской девушки. Об этом сообщает сетевое издание «ТВК Красноярск». Журналисты получили официальный ответ из управления здравоохранения Антальи.
В МИД России отреагировали на изъятие органов у погибшей в Турции россиянки
Утверждается, что все необходимые медицинские процедуры турецкие врачи провели вовремя, но спасти туристку не удалось. Медики заметили большое скопление жидкости в животе, поэтому изъяли матку и яичники для проведения судебно-медицинской экспертизы. Тело отправили в Красноярск.
«При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований. Как видно из результатов обследования, проведенного областным управлением здравоохранения, о краже органов пациента не может быть и речи», — сказано в документе.
Турецкие медики отметили, что органы и ткани, взятые на экспертизу, хранятся в течение 1 года в соответствии с законом о судебной медицине.
13 июля в больнице Турции скончалась 16 летняя российская туристка. Она путешествовала с родителями на автомобиле. У нее заболел живот, девушку доставили в больницу с подозрением на аппендицит. В больнице девушка находилась 9 часов. Ей стало хуже, но власти отказались перевозить ее бортом санавиации в более оснащенную больницу. Пациентка пережила две остановки сердца и скончалась. Родители заявили, что турки не оказали необходимую помощь, а тело привезли в Красноярск без некоторых внутренних органов.
Комментарии77
Происшествия , Видео , МИД , Анталья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу116
Глава Эстонии заявила об окончании Второй мировой в 94-м
Глава Эстонии заявила об окончании Второй мировой в 94-м613
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским подростка
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским подростка221
Мраморная плита с Дворца культуры убила школьника
Мраморная плита с Дворца культуры убила школьника31
Российский альпинист пропал на Эльбрусе
Российский альпинист пропал на Эльбрусе
Видео
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
01:53
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
Украина В мире
Акулы окружили «остров сокровищ»
00:55
Акулы окружили «остров сокровищ»
Происшествия В мире
Появились подробности стрельбы в Техасе
02:34
Появились подробности стрельбы в Техасе
Происшествия
На Украине похоронили Конституцию
00:18
На Украине похоронили Конституцию
Украина В мире
Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу
00:33
Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу
Шоу-бизнес
В Беслане почтили память жертв теракта
01:02
В Беслане почтили память жертв теракта
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение