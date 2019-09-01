В Турции объяснили изъятие органов россиянки

Турецкие власти ответили на обвинения в краже органов умершей российской девушки. Об этом сообщает сетевое издание «ТВК Красноярск». Журналисты получили официальный ответ из управления здравоохранения Антальи.
Утверждается, что все необходимые медицинские процедуры турецкие врачи провели вовремя, но спасти туристку не удалось. Медики заметили большое скопление жидкости в животе, поэтому изъяли матку и яичники для проведения судебно-медицинской экспертизы. Тело отправили в Красноярск.
«При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований. Как видно из результатов обследования, проведенного областным управлением здравоохранения, о краже органов пациента не может быть и речи», — сказано в документе.
Турецкие медики отметили, что органы и ткани, взятые на экспертизу, хранятся в течение 1 года в соответствии с законом о судебной медицине.
13 июля в больнице Турции скончалась 16 летняя российская туристка. Она путешествовала с родителями на автомобиле. У нее заболел живот, девушку доставили в больницу с подозрением на аппендицит. В больнице девушка находилась 9 часов. Ей стало хуже, но власти отказались перевозить ее бортом санавиации в более оснащенную больницу. Пациентка пережила две остановки сердца и скончалась. Родители заявили, что турки не оказали необходимую помощь, а тело привезли в Красноярск без некоторых внутренних органов.