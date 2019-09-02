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Хабаровский край затопило 

Lenta.ru + ещё 11 12 часов назад
Хабаровский край затопило
Фото: РИА Новости
В результате обильных дождей и подъема уровня рек в Хабаровском крае подтоплено 69 населенных пунктов, к утру понедельника от воды пострадали 182 жилых дома и 682 приусадебных участка, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
«Также вода сохраняется на 76 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того, в зоне подтопления находится около 1800 дачных участков», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что спасатели помогают родителям и детям добраться на лодках до школ в первый учебный день.
В Комсомольске-на-Амуре вода прибывает. Ливневые канализации не справляются, сотрудники МЧС более 20 раз выезжали откачивать воду в жилых кварталах. Подтопленными остаются 83 частных дома и 62 подвала многоквартирных жилых зданий. Уровень воды в реке Амур за ночь поднялся на 13 сантиметров — до 753 сантиметров. Неблагоприятный уровень для реки составляет 450 сантиметров, а опасный — 650. К 4-9 сентября он может подняться до 820 сантиметров.
Для защиты города от паводка военные возводят вокруг него дамбы. В одном из районов уже возведено укрепление длиной в три тысячи метров, которое поможет укрыть всю эту зону. В районе Индустриального шоссе и поселка Менделеево высоту дамбы увеличивают до девяти метров.
В крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий паводка привлечено более 900 человек и 200 единиц техники.
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Происшествия , МЧС , Хабаровский Край
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