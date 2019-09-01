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Рогозин прокомментировал ЧП с вертолетом в Подмосковье 

Москва24 + ещё 10 8 часов назад
Рогозин предложил вешать на ЛЭП шары
Фото: ТАСС
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил размещать на линиях электропередач цветные шары-маркеры после падения вертолета в Подмосковье.
"Очередной трагический случай падения вертолета из-за линии электропередач над водной поверхностью. Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами", — написал он в микроблоге в Twitter.
31 августа частный летательный аппарат (автожир) упал в Клязьминское водохранилище. На борту были два человека, они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Транспортная прокуратура начала проверку. На место отправились эксперты Росавиации.
Отец и сын стали жертвами падения вертолета в Клязьму
В тот же день в Клинском районе жесткую посадку совершил легкомоторный самолет "Сигма" с двумя людьми на борту. Пилот погиб, 12-летнюю девочку госпитализировали. После случившегося завели уголовное дело по аналогичной статье.
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Комментарии37
Происшествия , Дмитрий Рогозин , Росавиация , Роскосмос , Московская область
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