Рогозин предложил вешать на ЛЭП шары

Рогозин прокомментировал ЧП с вертолетом в Подмосковье

"Очередной трагический случай падения вертолета из-за линии электропередач над водной поверхностью. Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами", — написал он в микроблоге в Twitter.

31 августа частный летательный аппарат (автожир) упал в Клязьминское водохранилище. На борту были два человека, они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Транспортная прокуратура начала проверку. На место отправились эксперты Росавиации

В тот же день в Клинском районе жесткую посадку совершил легкомоторный самолет "Сигма" с двумя людьми на борту. Пилот погиб, 12-летнюю девочку госпитализировали. После случившегося завели уголовное дело по аналогичной статье.