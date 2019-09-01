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В Норвегии число жертв крушения вертолета выросло до шести человек 

РИА Новости 15 часов назад
В Норвегии выросло число жертв крушения вертолета
Фото: РИА Новости
Пилот и пять пассажиров в возрасте около 20 лет погибли в результате крушения вертолета на севере Норвегии недалеко от города Альта, сообщила полиция королевства.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Вертолет потерпел крушение в субботу вечером к юго-западу от Альты, на борту находились шесть человек — пилот и пять пассажиров. Прибывшие на место спасательные службы обнаружили четырех погибших и одного пострадавшего, один человек на тот момент числился пропавшим без вести.
"Пассажир, который был отправлен в университетскую клинику Тромсе, скончался от полученных травм. Около 20.40 (21.40 мск) последний человек из находившихся на борту, который числился пропавшим, был найден погибшим в вертолете. Это значит, что все шестеро находившихся на борту погибли", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье утром комиссия по расследованию аварий на воздушном транспорте приступила к своей работе на месте происшествия, которое находится в труднодоступном районе. Для доставки на место следователей используется вертолет минобороны.
"Потерпевший крушение вертолет после падения загорелся, так что, вероятно, для идентификации останков погибших потребуется определенное время", — добавили в полиции.
Имена погибших пока не сообщаются, однако в полиции уточнили, что пятеро погибших — молодые люди в возрасте около 20 лет из Альты, которые находились в вертолете в качестве пассажиров. Пилот, по данным ведомства, был гражданином Швеции.
О причинах аварии пока не сообщается, следователи рассматривают разные версии, проводят опрос свидетелей, которые видели крушение. Ранее сообщалось, что вертолет не подавал сигналов о том, что во время полета возникла нештатная ситуация.
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Происшествия , Министерство обороны , Норвегия
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