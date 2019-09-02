Техасского стрелка уволили в день преступления

NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления

Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The New York Times.

По ее данным, 36-летний Этор был уволен из компании, занимавшейся грузовыми перевозками. Это произошло в субботу утром, за несколько часов до того, как американец открыл огонь из своего автомобиля сначала по сотрудникам патрульно-постовой службы, а потом по безоружным людям. Газета не назвала бывшего работодателя Этора.

Полиция Одессы упорно отказывалась раскрыть имя и фамилию подозреваемого. Отчасти это объяснялось стремлением стопроцентно опознать стрелявшего и нежеланием "способствовать его славе", хотя и дурной, пояснил шеф городской полиции Майкл Герке. Позднее в Facebook его управления появилась запись, удостоверяющая, что речь идет именно об Эторе. По сведениям телекомпании CNN, этот человек в 2001 году попал в полицию в связи с незаконным проникновением на частную собственность и уклонением от задержания. Американец в прошлом году напугал свою соседку, грубо отчитав ее за выброшенный в неположенном месте мусор и размахивая при этом винтовкой.

Сотрудники патрульно-постовой службы в субботу во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль за нарушение правил движения. Водитель, не тормозя, выстрелил в патруль через заднее стекло, ускорил движение в направлении Одессы и по пути выстрелил еще в одного человека. Подозреваемый открывал огонь по беззащитным людям еще два раза, в промежутке между которыми бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон. Смена средства передвижения заставила органы правопорядка первоначально заподозрить наличие у стрелка сообщника.

Около кинотеатра Cinergy между подозреваемым и блюстителями порядка произошла перестрелка, Злоумышленник был убит после того, как убил семерых и ранил более 20 человек. Власти не установили пока мотивы преступления и убеждены, что Этор действовал в одиночку, ФБР считает, что преступник не был связан с террористами.

Прокурор округа Мидленд Лора Нодолф рассказала CNN, что полицейские у кинотеатра специально подстроили аварию, направив машину в почтовый автофургон подозреваемого и заставив его врезаться в расставленные пустые автомобили. В ходе перестрелки Этор был смертельно ранен и схвачен, пишет CNN.