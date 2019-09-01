Появились подробности стрельбы в Техасе

Полиция сообщила подробности стрельбы в Техасе

Злоумышленником, который расстрелял людей на западе американского штата Техас, между городами Мидлэнд и Одесса, оказался белый мужчина, на вид около 30 лет. Его жертвами стали пять человек, также в списке пострадавших — 21 раненый (в том числе трое служащих полиции). Сам злоумышленник был в конце концов ликвидирован. Подробности драмы, завершившейся перед торгово-развлекательным центром, сообщает Reuters.

Известно, что подозреваемый угнал почтовый фургон и открыл беспорядочный огонь по офицерам полиции, мотоциклистам и продавцам местных лавочек. Изначально власти полагали, что речь идет сразу о двух стрелках, однако в итоге шеф полицейского отделения американского города Одесса Майкл Герке подтвердил: преступник был все же один. Первым под его пули попал патруль, остановивший подозрительную машину на трассе примерно в 15.20 по местному времени. Вооруженный преступник тяжело ранил из винтовки одного из полицейских, после чего отправился дальше в город, где открыл огонь по стражам порядка и прохожим, которые пришли в ТЦ. Господин Герке подтвердил, что подозреваемый им известен, однако отказался комментировать возможные мотивы преступления.

В полиции признают, что стрелку удалось посеять панику, из-за чего операция по его ликвидации проходила "очень хаотично". Поползли слухи, что он находится в здании торговых центров или в кинотеатре, а то и пытается выехать из Одессы, из-за чего патрульные перекрыли трассу.

Одесский медицинский центр принял 13 пострадавших, один из которых скончался. Семеро находились в критическом состоянии, двое — в тяжелом, еще два пациента получили помощь и смогли уйти домой. Среди раненых оказался малыш, которому нет и двух лет, его пришлось транспортировать в другое профильное медицинское учреждение.