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Напавший на журналистку сенатор объяснился 

Lenta.ru + ещё 21 19 часов назад
Напавший на журналистку сенатор объяснился
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев прокомментировал обвинения в нападении на журналистку телеканала РЕН ТВ. Его слова передает ТАСС.
По словам сенатора, он пресекал неправомерные действия тележурналистов.
«Они просто внаглую, нахально лезли своей аппаратурой в глаза, нос, лицо, ее даже не выхватывали, а просто убирали, не более того. Они провоцируют и создают такие ситуации, это также будут подавать как чрезвычайную ситуацию, вообще безобразие», — сказал он.
Мархаев добавил, что ожидал от журналистов подобной реакции, а также пообещал отреагировать на обвинения РЕН ТВ.
По информации телеканала, съемочная группа подошла к Мархаеву на встрече с избирателями. После вопроса о том, причастен ли сенатор, представляющий КПРФ, к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ, политик схватил корреспондента канала Евгению Могилевскую и стал выкручивать ей руку, в которой та держала микрофон. Помощники сенатора в это время толкали оператора канала, мешая ему вести съемку, утверждает РЕН ТВ. В результате оператор получил ушиб, а корреспондент — вывих руки.
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Происшествия , Вячеслав Мархаев , Совет Федерации , КПРФ , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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