Напавший на журналистку сенатор объяснился

По словам сенатора, он пресекал неправомерные действия тележурналистов.

«Они просто внаглую, нахально лезли своей аппаратурой в глаза, нос, лицо, ее даже не выхватывали, а просто убирали, не более того. Они провоцируют и создают такие ситуации, это также будут подавать как чрезвычайную ситуацию, вообще безобразие», — сказал он.

Мархаев добавил, что ожидал от журналистов подобной реакции, а также пообещал отреагировать на обвинения РЕН ТВ.