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В Одинцово появился стреляющий по окнам многоэтажки «снайпер» 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
В Одинцово появился стреляющий по окнам «снайпер»
Фото: РИА Новости
Жители многоэтажного дома по Кутузовской улице в городе Одинцово написали заявление в полицию в связи с появлением на окнах многочисленных пулевых отверстий.
Установленные на окнах стеклопакеты оказались пробиты почти насквозь, причем неизвестный «снайпер» делал сразу несколько выстрелов, сообщает «Комсомольская правда».
«Мы не видели и не слышали, когда это произошло, но наше стекло выглядит теперь как дуршлаг. Мы решили узнать у соседей, только ли мы одни стали жертвами стрелка. Оказалось, что такие же следы есть в квартирах на 12 и 16 этажах. На нашем 14 стреляли только в нашу квартиру», — рассказала местная жительница Олеся.
«Мы написали заявление в полицию, потому что действительно страшно стало подходить к окну, никогда не знаешь, что у таких идиотов на уме. А уж открывать окна еще страшнее», — пожаловалась Олеся.
По полученным от жителей сообщениям полиция начала проверку. Идет подсчет материального ущерба.
Напомним, в январе в Красноярском крае подросток попытался пройти в школу с ружьем, но его не пустили. Тогда он стал стрелять по окнам и машинам возле здания. Позднее в отношении него возбудили уголовное дело.
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Происшествия , Комсомольская правда , Одинцово
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