Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти

Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть

Отец погибшей в турецкой больнице 12-летней Алисы Адамовой из Петербурга обратился к подписчикам в соцсети "Вконтакте".

Мужчина поблагодарил всех за помощь и поддержку.

"Мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой как раньше", — написал он и прикрепил к посту фотографию торта, приготовленного дочерью два месяца назад на его день рождения.

На прошлой неделе Алису Адамову госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая в отеле "Санхилл" в Бодруме. Руку девочки засосало в трубу бассейна, на помощь к ней нырнул папа. Даже после того, как насос остановили, руку удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Для этого понадобилась помощь семерых мужчин.

Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позднее ребенка перевели в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение. Петербургские врачи прилетели в Турцию, чтобы помочь коллегам в лечении девочки. Специалисты боролись за жизнь Адамовой десять дней, но она скончалась.