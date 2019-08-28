Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти

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Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть 

РИА Новости 12 минут назад
Отец погибшей в турецкой больнице 12-летней Алисы Адамовой из Петербурга обратился к подписчикам в соцсети "Вконтакте".
Мужчина поблагодарил всех за помощь и поддержку.
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла
"Мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой как раньше", — написал он и прикрепил к посту фотографию торта, приготовленного дочерью два месяца назад на его день рождения.
На прошлой неделе Алису Адамову госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая в отеле "Санхилл" в Бодруме. Руку девочки засосало в трубу бассейна, на помощь к ней нырнул папа. Даже после того, как насос остановили, руку удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Для этого понадобилась помощь семерых мужчин.
Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позднее ребенка перевели в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение. Петербургские врачи прилетели в Турцию, чтобы помочь коллегам в лечении девочки. Специалисты боролись за жизнь Адамовой десять дней, но она скончалась.
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Происшествия , Видео , Санкт-Петербург , Турция
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