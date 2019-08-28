Стало известно о состоянии пострадавшей волейболистки

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки 

Lenta.ru 44 минуты назад
Несовершеннолетняя волейболистка, над которой, предположительно, надругались двое сотрудников полиции, продолжила занятия спортом. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на ее партнеров по команде.
Решена судьба полицейских по делу волейболистки
По данным издания, на следующий день после инцидента девушка вместе с командой выехала из Анапы на соревнования в Сочи. Состояние спортсменки коллеги оценили как удовлетворительное.
«Ни у кого в мыслях не было отстранить ее от игры, в команде все делают вид, что ничего не произошло», — сказала собеседница «МК».
В спортивно-оздоровительном комплексе «ВолейГрад», где произошел инцидент, заявили, что во время выезда спортсменка чувствовала себя нормально.
«Выезжала вроде довольная, не плакала. По-человечески ее жалко», — заявил сотрудник спорткомплекса.
Также стало известно, что местные жители не знают полицейских, подозреваемых в совершении преступления. По словам администратора группы «Витязево» в социальной сети «Вконтакте» Ивана Окунева, в населенном пункте работает только один пункт полиции, где сидит участковый. В его обязанности не входит патрулирование территории. Эти функции обычно возлагают на приезжих полицейских.
О том, что двое сотрудников полиции надругались над 17-летней волейболисткой на территории спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Витязево под Анапой стало известно 26 августа. Девушку якобы запугали постановкой на учет в отдел по делам несовершеннолетних и вынудили вступить в сексуальную связь. Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.
В региональном главке МВД отметили, что подозреваемые уже уволены из полиции по отрицательным мотивам. Также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Полицейским грозит до пяти лет тюрьмы.
Последние новости
Заподозренных в надругательстве над волейболисткой полицейских арестовали Заподозренных в надругательстве над волейболисткой полицейских арестовали Пострадавшая в турецком отеле 12-летняя россиянка умерла Пострадавшая в турецком отеле 12-летняя россиянка умерла Очевидцы теракта в Беслане рассказали о шквальном обстреле школы перед штурмом Очевидцы теракта в Беслане рассказали о шквальном обстреле школы перед штурмом
Комментарии25
Происшествия , Видео , МВД , ФСИН , Анапа , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Песков объяснил странности с мороженым Путина
Пока вы не уснули: Песков объяснил странности с мороженым Путина35
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
Решена судьба полицейских по делу волейболистки
Решена судьба полицейских по делу волейболистки153
Лукашенко отказал Польше ради Путина
Лукашенко отказал Польше ради Путина387
Зеленский стал президентом-рекордсменом
Зеленский стал президентом-рекордсменом7
Видео
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
01:49
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
Происшествия
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла
03:50
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла
Происшествия
«Нелепые условия»: Волкеру ответили в России после слов о Крыме
02:15
«Нелепые условия»: Волкеру ответили в России после слов о Крыме
В мире Статьи
Стало известно о состоянии пострадавшей волейболистки
00:50
Стало известно о состоянии пострадавшей волейболистки
Происшествия
Коломойский придумал, как вернуть Донбасс
04:56
Коломойский придумал, как вернуть Донбасс
В мире
Решена судьба полицейских по делу волейболистки
00:50
Решена судьба полицейских по делу волейболистки
Происшествия
Астрономы нашли самую необычную экзопланету
00:15
Астрономы нашли самую необычную экзопланету
Наука и техника Наука
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
00:36
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
Шоу-бизнес
Власти захотели нанять Бузову
01:00
Власти захотели нанять Бузову
Шоу-бизнес
Гройсман опубликовал прощальное видеообращение
02:11
Гройсман опубликовал прощальное видеообращение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение