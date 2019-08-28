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Китаец с видом на жительство в РФ попытался убить себя в Москве после ссоры со скучавшей по родине женой 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Столичные врачи борются за жизнь уроженца Китая, предпринявшего попытку суицида после ссоры с супругой о возвращении в родную страну. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в оперативных службах.
27 августа оперативникам поступила информация о попытке суицида в доме на ул. Земляной Вал.
«Выяснилось, что там живет семья из Китая. В день происшествия 36-летний глава семейства, имеющий вид на жительство в Российской Федерации, поссорился с ровесницей-супругой. Женщина скучала по оставленному в КНР четырехлетнему сыну и умоляла вернуться на Родину. Мужчина не согласился и в порыве эмоций попытался свести счеты с жизнью», — пояснил источник.
Пострадавшего доставили в реанимацию, где он перенес клиническую смерть. За жизнь мужчины борются врачи.
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Происшествия , Китай , Москва
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