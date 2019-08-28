Китаец с видом на жительство в РФ попытался убить себя в Москве после ссоры со скучавшей по родине женой

Столичные врачи борются за жизнь уроженца Китая , предпринявшего попытку суицида после ссоры с супругой о возвращении в родную страну. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в оперативных службах. 27 августа оперативникам поступила информация о попытке суицида в доме на ул. Земляной Вал. «Выяснилось, что там живет семья из Китая. В день происшествия 36-летний глава семейства, имеющий вид на жительство в Российской Федерации, поссорился с ровесницей-супругой. Женщина скучала по оставленному в КНР четырехлетнему сыну и умоляла вернуться на Родину. Мужчина не согласился и в порыве эмоций попытался свести счеты с жизнью», — пояснил источник. Пострадавшего доставили в реанимацию, где он перенес клиническую смерть. За жизнь мужчины борются врачи.