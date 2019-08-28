Решена судьба полицейских по делу волейболистки

Заподозренных в надругательстве над волейболисткой полицейских арестовали

Двое бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки в Анапе Краснодарский край ), помещены в СИЗО . Об этом во вторник, 27 августа, сообщает Telegram-канал издания «Подъем» со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Юрия Гапеева.

Вечером 26 августа сообщалось, что на Кубани возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям. Им вменяется часть 2 статьи 133 («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

В региональном главке МВД отметили, что подозреваемые уже уволены из полиции по отрицательным мотивам, а начальник отдела МВД России по городу Анапе отстранен от исполнения служебных обязанностей.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 26 августа в поселке Витязево под Анапой. Трое сотрудников правоохранительных органов надругались над несовершеннолетней волейболисткой из спортивно-оздоровительного комплекса. Девушка выступала за команду Московской области в финале соревнований России по пляжному волейболу.