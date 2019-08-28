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Медведь покалечил собиравшую ягоды россиянку 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
На Сахалине в результате нападения медведя серьезно пострадала женщина. Об этом сообщает информационное агентство «Сахалин и Курилы».
Инцидент произошел в среду, 28 августа, в районе нефтяного месторождения Гиляко-Абунан, где пострадавшая собирала ягоды со знакомыми. Ее с тяжелыми травмами доставили в больницу в городе Оха. Многочисленные раны есть на ногах, руках и голове женщины. Она находится в реанимации.
На место происшествия выехали сотрудники охинского лесничества, пишет ИА Sakh.com. Они будут некоторое время дежурить в этом районе.
«Первым делом необходимо установить причины нападения, обстоятельства случившегося, чтобы предпринимать дальнейшие действия, — заявил заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев. — В случае, если будет установлена угроза жизни и здоровью людей, будет произведен вынужденный отстрел хищника». Медведь будет убит и в том случае, если он уйдет, но позднее снова выйдет к людям.
15 августа сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре убили медведя, который утащил покойника с кладбища в районе поселка Старт. Животное застрелили, когда оно вернулось к могилам на следующую ночь.
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Происшествия , Оха
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