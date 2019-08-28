Лобовое стекло лопнуло при посадке SSJ 100 на Чукотке

ДПЧ/vk.com

На борту самолёта находилось 109 человек. Пострадавших нет, передаёт теклеканал РЕН.

Подробности инцидента уточняются.

Как писал News.ru, в начале августа российский лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Такое решение командир корабля принял из-за разгерметизации салона.

В июле SSJ 100 совершил экстренную посадку во Владивостоке после того, как в кабине пилотов лопнуло лобовое стекло.