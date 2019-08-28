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Лобовое стекло лопнуло при посадке SSJ 100 на Чукотке 

News.ru 21 минуту назад
Очередной инцидент произошёл с российским самолётом Sukhoi Superjet 100. После посадки лайнера в городе Певек Чукотского автономного округа у летательного аппарата лопнуло лобовое стекло.
ДПЧ/vk.com
На борту самолёта находилось 109 человек. Пострадавших нет, передаёт теклеканал РЕН.
Авиаэксперты обозначили вопросы к производителю Superjet 100
Подробности инцидента уточняются.
Как писал News.ru, в начале августа российский лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Такое решение командир корабля принял из-за разгерметизации салона.
В июле SSJ 100 совершил экстренную посадку во Владивостоке после того, как в кабине пилотов лопнуло лобовое стекло.
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Происшествия , Видео , Певек , Чукотский Автономный Округ
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