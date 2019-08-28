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Кубанские казаки решили наказать избитого ими россиянина 

Lenta.ru + ещё 1 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Казаки, избившие в Геленджике мужчину и попавшие на видео, обратились с заявлением в полицию. Об этом РИА Новости сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.
В ведомстве отметили, что избитый мужчина также подал заявление.
Казаки избили туриста в Геленджике
Как сообщила временно исполняющая обязанности замначальника управления охраны общественного порядка ГУМВД по Краснодарскому краю Марина Ковалева, данные казаки не являлись дружинниками и не находились на службе. По словам Ковалевой, казачество входит в народные дружины и казаки несут службу только с сотрудниками полиции. Она отметила, что попавшие на видео казаки были нереестровыми, то есть не входили в актив МВД и в реестр народных дружин.
На ситуацию также отреагировали в Кубанском казачьем войске (ККВ). На сайте организации сообщается, что пьяный мужчина подошел к казакам в тот момент, когда они помогали пожилому мужчине, который плохо себя почувствовал, и его посадили на лавочку. Утверждается, что молодой человек потребовал от пожилого встать, после чего сел рядом с казаками и попросил товарища сделать фото, «употребив в их адрес оскорбительные высказывания, неприемлемые для любого мужчины и казака».
После того, как один из казаков потребовал от мужчины отойти от лавки и попытался отвести его в сторону, тот ударил казака по лицу и спровоцировал ответные действия. После этого «в целях недопущения противоправных действий» и для защиты окружающих находившиеся рядом казаки задержали мужчину до прибытия полиции.
25 августа стало известно, что в Геленджике казаки избили мужчину, который попросил сделать фото с ними. По словам очевидцев, молодой человек сел на скамейку с двумя казаками и хотел с ними сфотографироваться. Они отказали ему в просьбе и объяснили, что находятся при исполнении. На что он ответил: «И что, что при исполнении?». После словесной перепалки завязалась драка. Свидетели произошедшего рассказали, что лежавшего на земле юношу избивали восемь человек в казачьей форме.
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Происшествия , Геленджик , Краснодарский Край
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