Кремль отреагировал на изнасилование воллейболистки

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В Кремле резко отреагировали на ЧП с полицейскими в Анапе и Екатеринбурге 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал отвратительными и неприемлемыми действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге.
«Я не склонен таким образом ставить вопрос… Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан естественно являются возмутительными, недопустимыми, и конечно здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил», — передает РИА «Новости»ответ Пескова на вопрос о том, связывают в Кремле участившиеся сводки о групповых преступлениях полицейских с ощущением ими своей «тотальной безнаказанности».
«Мы с вами не можем объективно говорить, угрожали ли они, чем они угрожали и какие именно обстоятельства того или иного происшествия. Наверняка это нужно выяснять в результате соответствующего разбирательства. Поэтому давайте дождемся того, когда появятся результаты этих разбирательств», — добавил Песков в ответ на уточняющий вопрос о том, что полицейские якобы угрожали оружием.
Напомним, во вторник появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что юношу они отпустили, а девушку, оказавшуюся волейболисткой, начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им.
Также сообщалось, что трем сотрудникам полиции из Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании женщины в служебном автомобиле, они задержаны. По версии следствия, в ночь на 18 августа сотрудники полиции около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, угрожая потерпевшей 1997 года рождения, изнасиловали ее.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Песков , РИА Новости , Анапа , Екатеринбург
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